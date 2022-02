sempre attento, sbroglia con le mani e con i piedi un paio di situazioni delicateun ritorno fondamentale, già si è visto quanta sicurezza dia nella doppia fase.non si passa.carica tutti a ogni intervento, appena può si propone pure dall'altra parte (29' st).in crescita, ha coraggio, è in fiducia. Così è molto, molto importante.prendere le misure non è facile, appena gli spazi si allargano però sale di livello, il gol corona una notte da incorniciare (38' st McKennie sv).ogni azione passa dai suoi piedi, a volte rischia troppo ma non ci sono particolari problemi.: prestazione di sostanza e pure di qualità.: non è al meglio, si nota soprattutto senza palla. Ma uno come Vlahovic fa bene anche a lui, che bello l'assist per Dusan (29' stha cambiato la Juve, almeno per questa prima partita. Il gol è solo una conseguenza, immediata. Ma fornisce un punto di riferimento che prima mancava. Ed esalta lo Stadium.si sacrifica per tutti, fornisce un assist al bacio per Zakaria. Grande risposta (38' st).All.le condizioni di Cuadrado e McKennie lo convincono a varare il tridente delle stelle, subito dentro Dybala e Morata con Vlahovic. Ha ragione lui. E per la prima volta in stagione è in zona Champions, anche se con una partita in più dell'Atalanta.esce forse in ritardo sul gol di Vlahovic.Morata gli rovina la serata (26' stuno spezzone di sostanza)la Juve sfonda per vie centrali.: fuori giri quando i bianconeri passano in vantaggio (39' st).: perde il duello con De Sciglio.: taglia e cuce, pronto per una grande (39' st).un solo tempo ma non è lui a deludere (1' st: dovrebbe dare qualità sulla trequarti, rivedibile): tiene testa sulla sinistra.non è l'uomo in più del Verona come in altre occasioni (26' st Kalinic 6: a gara praticamente chiusa non riesce a incidere)il migliore del Verona, quantità e pure qualità.: stritolato nella morsa De Ligt-Chiellini.All.perde altri pezzi in giornata, non gli riesce il colpaccio dell'andata.