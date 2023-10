Juventus-Hellas Verona (sabato 28 ottobre con calcio d'inizio alle ore 20.45 in diretta su Dazn e Sky) è una gara valevole per la decima giornata di campionato in Serie A. Vincendo i bianconeri hanno l'occasione di regalarsi almeno una notte da soli in testa alla classifica, aspettando gli scontri diretti di domenica Inter-Roma e Napoli-Milan.



LE ULTIME - Allegri deve ancora fare a meno dei difensori Danilo, Alex Sandro e De Sciglio. Dall'altra parte Baroni deve valutare le condizioni di Hien, Braaf e Cabal.



PROBABILI FORMAZIONI



JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Kean. All. Allegri.



VERONA (3-4-2-1): Montipò; Terracciano, Dawidowicz, Magnani; Faraoni, Duda, Folorunsho, Lazovic; Suslov, Ngonge; Djuric. All. Baroni.