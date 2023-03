Juventus-Verona (sabato 1 aprile alle ore 20.45 in diretta su Dazn e Sky) è una gara valevole per la 28esima giornata di campionato in Serie A, la nona nel girone di ritorno: dopo di questa ne mancheranno altre dieci alla fine del torneo.



LE ULTIME - Oltre agli squalificati Rabiot e Paredes, Allegri deve fare a meno degli infortunati Chiesa e Pogba.

Dall'altra parte l'Hellas non può contare sullo squalificato Coppola, che si aggiunge agli altri indisponibili Djuric, Henry, Hrustic, Lazovic, Ngonge, Sulemana, Verdi e Zeefuik.



PROBABILI FORMAZIONI



JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Barrenechea, Locatelli, De Sciglio; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri.



VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Magnani; Faraoni, Duda, Tameze, Doig; Braaf, Kallon; Gaich. All. Zaffaroni.