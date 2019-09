Allerta massima per Juve-Verona. Gli inquirenti temono infatti ritorsioni degli ultras che, come riporta La Gazzetta dello Sport, si sono già attivati sui social: "Mo ce ripigliamm’ tutt’ chell che è ‘o nuost. Volete la tarantella? E noi ve la diamo…", ha scritto il capo dei True Boys Davide Nouaimia Bonavita, napoletano emigrato in Germania, che manda un messaggio diretto al gruppo Tradizione in una sorta di faida interna alla curva. Il timore della Polizia è che il teatro degli scontri possa essere proprio l'esterno dell'Allianz dove potrebbero esserci anche presidi e striscioni contro la società.