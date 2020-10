Come fa notare Tuttosport Juventus-Verona è anche la sfida tra Igor Tudor, assistente di Pirlo, e Ivan Juric, allenatore dell'Hellas. Due uomini cresciuti insieme, calcisticamente e non. Nativi di Spalato, dove poi hanno investito "da grandi", sono stati lanciati nel professionismo dall'Hajduk prima di prendere le rispettive strade. Questo ha detto Tudor su Juric: "Ivan è un genio del calcio. Va capito, supportato, aiutato e sempre coinvolto, ma se messo in condizione dà tutto e fa miracoli [...]. Credo che al momento in Italia sia tra i primi tre o quattro allenatori più forti". L'anno scorso l'unico precedente tra i due: Verona-Udinese 0-0.