Juve, verso il Frosinone: il dubbio è tra Yildiz e Vlahovic

Nicola Balice, inviato a Torino

Kenan Yildiz o Dusan Vlahovic. È questo il grande dubbio di Max Allegri in vista della gara di Coppa Italia con il Frosinone. Un dubbio che verrà sciolto solo a ridosso del match, con il turco che in questo momento appare in vantaggio, un po' perché il centravanti serbo è tornato ad allenarsi solo oggi dopo aver smaltito la febbre, un po' perché in questo momento Allegri sembra preferire un assetto con una seconda punta a legare il gioco tra i reparti. Poi però, avendo già battezzato Timothy Weah e Filip Kostic come esterni titolari, l'idea del doppio centravanti è tutt'altro che da escludere, con Vlahovic che se potesse non si fermerebbe più nemmeno per un minuto. Insomma, è questo il grande dubbio di Allegri, se lo porterà fino alla rifinitura. E per il resto? Le scelte sono obbligate o quasi, senza Federico Chiesa e Adrien Rabiot, con Andrea Cambiaso e Samuel Iling-Junior già annunciati in panchina, non restano troppe alternative al tecnico bianconero per la sua partita numero 400 alla guida della Juve. Ma pure in difesa qualcosa da decidere ancora c'è, con Federico Gatti che potrebbe lasciare spazio pur essendo squalificato in campionato.



LA PROBABILE FORMAZIONE – Questa la probabile Juve anti-Frosinone.

Juventus (3-5-2): Perin; Danilo, Bremer, Rugani; Weah, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Yildiz, Milik. All. Allegri.

A disp. Szczesny, Pinsoglio, Gatti, Alex Sandro, Cambiaso, Iling-Junior, Nicolussi Caviglia, Nonge Boende, Vlahovic.

Indisponibili: Chiesa, De Sciglio, Kean, Rabiot.

Squalificati: Fagioli, Pogba (sospeso).