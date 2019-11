La Juventus ha svolto nel pomeriggio la rifinitura in vista della sfida contro il Milan. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, la decisione su Cristiano Ronaldo verrà presa soltanto domani dopo la rifinitura mattutina. Il portoghese vuole a tutti i costi esserci, ma Sarri e il suo staff non vogliono correre alcun rischio: domani CR7 proverà sul campo, poi arriverà la scelta finale. Sensazioni positive invece per De Ligt, poi sarà l'allenatore bianconero a decidere se schierare lui o uno tra Rugani e Demiral. I convocati della Juve verranno diramati domani dopo la rifinitura.