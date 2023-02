La Juventus si gioca la stagione. Alle 18.45 i bianconeri scendono in campo a Nantes per il ritorno dei playoff di Europa League, si riparte dopo l'1-1 dell'andata a Torino e per i ragazzi di Allegri è un test da non fallire, per non compromettere una via per la qualificazione alla prossima Champions League.



Allegri studia le mosse per superare la squadra di Koumbouaré ed espugnare lo Stadio della Beaujoire, resta un ballottaggio: le ultime di formazione dall'inviato a Nantes, Andrea Menon.