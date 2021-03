L'emergenza si fa sentire in casa bianconera, con Pirlo che spera di recuperare qualche pezzo nei prossimi giorni in vista di due sfide difficilissime: Lazio e Porto. Prima il campionato, sabato, poi il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Contro i biancocelesti dovrebbero tornare sia Cuadrado che Bonucci, mentre De Ligt, fermatosi nel riscaldamento prima dello Spezia, non dovrebbe essere rischiato, nonostante gli esami di rito abbiano escluso lesioni muscolari. A riposo per averlo al meglio contro il Porto.