La Juventus, a poco più di tre giorni dal derby contro il Torino, ha raccontato un precedente particolarmente gradito tramite il proprio sito ufficiale: "Vincere un Derby è qualcosa di speciale. Vincerlo in casa, ancora di più. Se poi è combattuto, duro, difficile, diventa esaltante. E immaginiamoci se a risolverlo, a tempo quasi scaduto, è una magnifica giocata di un campione straordinario. Mescoliamo tutto questo, e il risultato è Juve-Torino del 30 novembre 2014. La Juve parte forte, e al 15' minuto è già avanti, grazie a un calcio di rigore di Vidal, propiziato da un fallo di mano su una punizione di Pirlo. El Guerrero dal dischetto è perfetto, ma se si pensa a un Derby in discesa, ci si sbaglia di grosso. Al 22', infatti, i granata pareggiano con una discesa di Bruno Peres, la cui conclusione in porta è imparabile per Buffon. Ne esce una partita equilibrata, giocata a viso aperto con occasioni da entrambe le parti (nella ripresa la Juve va in rete con Vidal, ma è annullata per off side). Ma il concetto di #FinoAllaFine, anche questa volta, si conferma più concreto che mai. E si manifesta al minuto 93, con la incredibile giocata di Pirlo: il suo diagonale rasoterra si insacca nell'angolino basso e l'Allianz Stadium esplode come poche altre volte".