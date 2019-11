La Juventus è tornata ad allenarsi questa mattina al Training Center della Continassa, con il gruppo privo dei tanti bianconeri partiti con le rispettive Nazionali. Ecco il riassunto della seduta dal sito ufficiale del club bianconero:



"Ultima fatica della settimana per i giocatori della Juventus che stanno continuando, in questi giorni, ad allenarsi a Torino. Anche oggi, come nei giorni precedenti, i bianconeri al JTC hanno lavorato individualmente, impostando la seduta sul piano tecnico e fisico. Domani e lunedì pausa per tutti: appuntamento alla Continassa martedì pomeriggio".