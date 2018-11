La Juventus continua il percorso che la porterà, sabato alle 18, ad affrontare la Fiorentina al Franchi. I bianconeri hanno sostenuto l’allenamento odierno, ancora una volta differenziando il lavoro fra recupero fisico per i giocatori maggiormente sollecitati contro il Valencia, e una seduta improntata alla tecnica, in campo, per il resto del gruppo.

Domani è giornata di vigilia e rifinitura pomeridiana, prima della partenza per Firenze. Alle 12, come di consueto, Mister Allegri incontrerà i media all’Allianz Stadium.