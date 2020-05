La Juventus procede verso il ritorno alla normalità. Dopo aver aperto le porte della Continassa ai giocatori per gli allenamenti individuali, poi per il lavoro a gruppi, ma con distanziamento sociale, ecco che la prossima settimana dovrebbe crollare anche l'ultima barriera. Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, da lunedì gli allenamenti ritorneranno collettivi, sempre ovviamente nel rispetto dei protocolli concordati da medici e Figc per una ripresa in sicurezza per i calciatori. La ripartenza del campionato è prevista al momento per il 18 giugno, ci sarà quindi meno di un mese per rimettere insieme la squadra in vista del gran finale di stagione.