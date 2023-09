La Juve in questa stagione dovrà affrontare un percorso senza le coppe europee, anche dover gestire i malumori di una rosa numericamente comunque abbondante e con molte meno partite a disposizione testerà il controllo di Maxsui suoi giocatori. Un risultato positivo con il Sassuolo avrebbe forse permesso una rotazione più serena in vista della sfida con il Lecce. In ogni caso la formazione titolare cambierà.