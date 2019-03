È nato Centesimo minuto, la sezione speciale di Calciomercato.com a cura di Mario Sconcerti nella quale le grandi firme del giornalismo sportivo raccontano le partite di Serie A, della Coppa Italia e delle coppe europee.



Oggi Centesimo minuto dedica uno sguardo all'ultima giornata di campionato, che si è conclusa ieri.



La Juve vince a Napoli e inizia già a contare i punti che le mancano per aggiudicarsi l'ottavo scudetto di fila, il Milan vince ancora e scavalca al terzo posto l'Inter, in crisi e ancora alla prese con il caso Icardi. La Roma perde male il derby con la Lazio: Di Francesco è appeso a un filo, il suo destino si decide mercoledì in Champions, con il Porto.



Scrivete qui, nei commenti a questo articolo, le vostre domande a Mario Sconcerti: in serata potrete leggere le sue risposte.