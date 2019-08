Il mercato della Juve è ancora apertissimo, sia in entrata che in uscita. Il club bianconero sta cercando prima di tutto di piazzare qualche esubero anche se, come riporta Tuttosport, il bilancio delle cessioni resta abbastanza positivo con 130 milioni di euro incassati in questa finestra di mercato. Le plusvalenze sono invece a quota 82,7 milioni di euro, l'obiettivo della società è quello di portare a 100 questa voce di bilancio prima della fine del mercato estivo.