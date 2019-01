La Juventus, contro la Lazio, può raggiungere un nuovo record. Come scrive Il Giornale, otto mesi e mezzo fa nello stadio della Capitale i bianconeri siglarono l’ultimo zero nella casella delle reti segnate in una gara. Stasera, sullo stesso palcoscenico, la squadra di Max Allegri può eguagliare un primato storico: quello della stagione 1957/58, quando la Juve di Sivori e Charles andò a rete per 29 gare di fila.