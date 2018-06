Annunciato Perin, la Juventus continua a muoversi sul mercato, pronta a cambiare molto durante la prossima estate. I prossimi saranno i giorni dell'ufficialità di Emre Can e dell'offensiva per Joao Cancelo, in attesa di capire come si svilupperà la trattativa Golovin, per cui le richieste del Cska Mosca si sono alzate dopo l'ottimo debutto al Mondiale. Tanti colpi in entrata, con il sogno Milinkovic-Savic che resta sempre vivo, ma anche qualche possibile uscita eccellente, come quella di Gonzalo Higuain.



VERTICE CON ALLEGRI - Per fare il punto sul mercato bianconero, oggi la dirigenza juventina ha incontrato Massimiliano Allegri. Un faccia a faccia di qualche ora questo pomeriggio, nell'hotel del centro diventato base operativa della Juve a Milano. Un summit durante il quale l'allenatore livornese e la società hanno fatto il punto, tra obiettivi, trattative in corso e possibili addii. Il mercato della Juve si muove, insieme ad Allegri.