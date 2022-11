Vertice di mercato settimana prossima in casa Juventus tra il direttore sportivo Cherubini e l'allenatore Allegri, che chiede un esterno a gennaio. Sulla lista della spesa ci sono i nomi di Karsdorp (Roma), Holm (Spezia), Odriozola (Real Madrid), Meunier (Borussia Dortmund), Fresneda (Valladolid) e Correia (Valencia) senza dimenticare il possibile rientro anticipato di Cambiaso dal prestito al Bologna.



Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, in uscita si valuta la possibile cessione di McKennie (sull'americano restano vigili alcuni club inglesi e il Borussia Dortmund), passando i per il possibile prestito semestrale del giovane argentino Soulé.