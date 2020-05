La Juve vuole provare a prendere Paul Pogba, nonostante sia difficile sia per la richiesta del Manchester United che per l’ingaggio del calciatore. I bianconeri stanno lavorando, come scrive Tuttosport, per abbassare la richiesta economica dei Red Devils, inserendo contropartite tecniche. Quattro sono i giocatori graditi agli inglesi: Pjanic, Douglas Costa, Rabiot e Ramsey. Con l’addio di qualcuno di questi giocatori si libera anche spazio salariale per l’ingaggio del francese.