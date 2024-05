Juve, via alla campagna abbonamenti: prezzi, date e fasi. Tutto quello che c'è da sapere

Non è ancora finita la stagione '23/'24, non si sa ancora chi sarà sulla sua panchina ma lasi muove per tempo e ha lanciato oggi laper la prossima annata. A partire dalsarà possibile acquistare il pass annuale per il 2024/2025, che comprende leChi acquisterà l’abbonamento entro il 30 giugno avrà dei prezzi dedicati mentre è stato introdotto l’abbonamento “Star”, che oltre alla Serie A include gli ottavi di finale di Coppa Italia e le quattro partite della prima fase della nuova Champions League.

Con la stagione 2024-25, oltre alle formule, viene introdotto l’abbonamento, un pacchetto dagare (a partire da 29,90 euro a partita). In un solo abbonamento si potrà dunque acquistare il proprio posto per le- Chi acquisterà il proprio posto all’Allianz Stadium entro il 30 giugno potrà usufruire di una tariffa speciale.: tutti gli abbonati alla stagione sportiva 2023/24, che non possono rinnovare il proprio posto, potranno sceglierne uno nuovo per primi, fra i migliori disponibili.

gli abbonati stagione 2023/24 possono confermare o cambiare il proprio posto, scegliendo fra i migliori disponibili. Al termine di questa fase, tutti i posti non confermati dagli abbonati 2023-24 saranno liberati in vendita.chiunque potrà assicurarsi un posto per la stagione 2024-25 al miglior prezzo.i prezzi subiranno una variazione, acquistando il proprio abbonamento on-line, sarà possibile rateizzare su 3 mensilità il costo dell’abbonamento, senza interessi e senza costi aggiuntivi.

I prezzi per gli abbonamenti partiranno da undell’abbonamentoentro il prossimo 30 giugno. Per quanto riguarda invece l’abbonamento, il prezzo parte da un minimo dieuro per tutta la stagione. Infine, l’abbonamentoparte daeuro.