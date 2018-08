Luca Clemenza si è messo in mostra nel corso della tournée americana della Juventus segnando un gol splendido contro il Benfica. Il giovane centrocampista bianconero lascerà la Juve in questa finestra di mercato per andare a fare esperienza in altri campi. Al momento è il Palermo la squadra in pole per l'acquisto dell'ex Ascoli ma occhio anche al Padova che ha messo da tempo gli occhi sul talento classe 1997. Le prossime ore saranno certamente decisive.