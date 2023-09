. Che sarebbe stata un'estate complicata lo si sapeva fin dall'inizio, i rinforzi auspicati avrebbero dovuto seguire necessariamente delle cessioni pesanti o pesantissime.i: salutano Zakaria, Pjaca, soprattutto Bonucci, si impostano con più fiducia le cessioni al termine del prestito dei vari Pellegrini, Arthur, Aké, Frabotta, a loro si sono aggiunti pure De Winter e Rovella, oltre a quella manciata di prestiti per mettere in vetrina altri gioielli (come Barrenechea, Soulé o Kaio Jorge).Così, per forza più che per scelta, si devono sottolineare tutte quelle conferme arrivate come dei veri colpi. Sono rimasti tutti i principali giovani in rampa di lancio, pure Iling e Miretti sono quindi destinati a imporsi ancora nella Juve nonostante le diverse richieste arrivate in giro per Europa e Italia. Sono stati promossi altri talentini e pure blindati, come Huijsen e Yildiz.Essere riusciti a convincerlo a restare, in una stagione senza Champions e senza coppe europee, nel momento di massimo splendore e appeal del centrocampista francese su scala internazionale, può effettivamente equivalere a un colpo di mercato.Un solo anno di contratto, è vero, ma quanto basta per prendere tempo e vedere come si evolverà la situazione, aspettando di capire se dover rivedere anche i parametri economici nel caso in cui sfumassero effettivamente i vantaggi fiscali del Decreto Crescita per lui