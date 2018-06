Joao Cancelo e la Juve sono sempre più vicini. Il che significa anche un'altra cosa, forse ben più importante rispetto all'urgenza dei bianconeri di sistemare un pacchetto di esterni bassi ormai ridotto ai minimi termini. Cioè che Jorge Mendes e la Juve sono finalmente molto vicini. Già, perché i complicati rapporti tra l'agente più potente del mondo e la società bianconera hanno caratterizzato diversi tormentoni di mercato degli ultimi anni. Che puntualmente si sono conclusi con un nulla di fatto. Con lo stesso Mendes che infine è diventato un fattore decisivo nel far saltare definitivamente l'affare Keita Balde, risolvendo in poche ore la questione disegnando la cessione al Monaco e parallelamente piazzando due baby portoghesi alla Lazio per una cifra complessiva del tutto simile al pareggio per Claudio Lotito nonostante di Bruno Jordao e Pedro Neto dopo un anno ci si sia accorti appena nella Primavera biancoceleste.

COSA CAMBIA – Il fatto che ora la Juve e Mendes siano a un passo dal concludere l'operazione Cancelo potrebbe quindi diventare un primo passo che potrebbe poi risultare determinante su scala internazionale in futuro. Mica un dettaglio, anzi un acquisto che varrebbe doppio. Ricreare un canale virtuoso con Mendes, ad esempio, avrebbe permesso ad un affare come quello Cancelo di delinearsi senza l'insidiosa base d'asta impostata dalla maxi offerta del Wolverhampton da 40 milioni più bonus, seppur rifiutata dallo stesso giocatore. I colpi di scena sono una specialità della casa nella galassia Mendes, la Juve se n'è accorta in questi anni: la pietra dello scandalo è stata rappresentata dal repentino dietrofront di Falcao quando anziché prendere la via di Torino finì poi a Manchester sponda United (guarda caso) in prestito dal Monaco nel 2014. E ancora strada facendo Danilo, inseguito e trattato a lungo prima che finisse al Valencia. O ancora André Gomes che dal Valencia è poi passato al Barcellona. E la lista sarebbe ancora più lunga. Cominciare ad avere Mendes dalla propria parte, sul mercato, sarebbe un plus decisivo. Motivo tra i motivi che trasformano l'acquisto di Cancelo in un obiettivo da centrare nel minor tempo possibile.



@NicolaBalice