Moise Kean è nuovamente vicino alla Juventus. Lo annuncia questa mattina La Gazzetta dello Sport, che spiega come l'attaccante che aveva lasciato i bianconeri solo un anno fa per passare all'Everton sia pronto al ritorno: "Si può dire che Kean è molto vicino al ritorno alla Juve, farebbe il vice di un centravanti titolare come Dzeko o Suarez. La formula a cui si sta lavorando è quella del prestito biennale con obbligo di riscatto. Il ragazzo avrebbe così la possibilità di riprendere confidenza con il nostro campionato con calma per poi convincere la Juve a (ri) prenderlo a titolo definitivo, dopo un percorso di medio periodo", si legge.