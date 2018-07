Christian Vieri, ex attaccante della Juventus, dice la sua, a Sky Sport, sull'arrivo di Cristiano Ronaldo: "Non me l’aspettavo, ma nessuno se l’aspettava. Appena hanno capito che c’era l’occasione l’hanno colta al volo. La Juventus aveva già una super squadra e ora sono una categoria avanti rispetto a tutti gli altri. Si parla sempre di questa Champions, vediamo se riusciranno a vincerla. Negli ultimi anni sono arrivati due volte in finale, sono una squadra molto forte. Chi è più forte tra CR7 e Messi? Sono entrambi di un altro pianeta, di un'altra categoria. Dopo loro vengono tutti gli altri. Io sono stato fortunato, ho giocato con Baggio, Mancini, Ronaldo il Fenomeno, Recoba, Salas, Inzaghi, Montella: Ronaldo fa parte di questi giocatori qua. Ronaldo darà una grande mano per provare a vincere la Champions. Per chi tifo io? Per tutte le mie ex, così vinco sempre (ride, ndr)".