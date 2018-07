è nella lista degli acquisti della Juve da diverse sessioni e il contratto in scadenza il prossimo anno rende questa sessione quella giusta per pensare a un assalto. Secondo L'Equipe, però, il PSG non ha intenzione di cedere il centrocampista ed è pronto a offrirgli il rinnovo. Lui continua a prendere tempo, non convinto della decisione e questo atteggiamento avrebbe stufato i leader dello spogliatoio.