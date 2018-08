La classica amichevole di inizio stagione a Villar Perosa verrà giocata domenica 12 agosto alle ore 17.00. Già terminati i 5.000 biglietti per la prima apparizione di Cristiano Ronaldo in maglia bianconera che sarà accompagnata da misure di sicurezza straordinarie. Sotto le norme da seguire durante la giornata, pubblicate dal sito ufficiale della Juventus.



A partire da Venerdì 10 agosto alle ore 22 è prevista la chiusura al Traffico veicolare della Via Nazionale di Villar Perosa nel tratto compreso tra Viale Galileo Ferraris e Via Dante Alighieri (fatta eccezione ai residenti e mezzi pubblico servizio). Chiusura accesso (escluso residenti): Via Dante Alighieri, Viale Sandro Pertini, Via Roma, Via Torino, Via Palermo.



Da sabato 11 agosto alle ore 22 verrà chiuso al traffico veicolare l’accesso a Villar Perosa dalla rotonda di interconnessione tra la SP23R, Via Nazionale e SP166dir fatta eccezione per i residenti o i possessori di autorizzazione.



Da domenica 12 agosto alle 6 sarà consentito il solo accesso pedonale su via Nazionale nel tratto rotonda\Viale Galileo Ferraris e nel tratto compreso tra Via Assietta e Via Dante Alighieri.



Sarà emessa ordinanza di divieto di fermata e sosta per tutto il territorio cittadino, per camper, furgoni, camion sia all’interno del paese che sulle strade SP23R e SP166dir, se non negli appositi spazi a loro dedicati, nonché di divieto di sosta e parcheggio per ambulanti su tutto il territorio, se non negli appositi spazi.



Da sabato 11 agosto verrà emessa ordinanza di divieto di vendita di bevande o alcoliciin contenitori di vetro o atti a offendere su tutto il territorio del comune di Villar Perosa.