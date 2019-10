Ha sofferto fino all'ultimo secondo, ma alla fine l'ha spuntata al 96' grazie alla freddezza di Cristiano Ronaldo su rigore. Dopo aver superato con difficoltà il Genoa nel turno infrasettimanale della Serie A, la Juventus torna in campo sabato, attesa dalla sfida contro il Torino. Al netto della gara di ieri e al netto della delicatezza di ogni derby, gli analisti disegnano una gara in discesa per la squadra di Sarri e il successo bianconero è dato a 1,55. Una valutazione su cui pesano sia il momento grigio del Toro, che non vince da sei gare, sia i precedenti: nelle ultime dieci sfide la Juve ha vinto otto volte, le rimanenti due gare sono terminate sulla «X». Dunque, si sale a 4,00 per il pareggio e a 6,00 per la riscossa granata. C'è un altro dato da prendere in considerazione relativo al derby della Mole: nelle ultime cinque edizioni il Toro è riuscito a segnare solo un gol ai bianconeri, la cui vittoria senza subire reti («2+No Goal») è data a 2,45.Inter, quota tosta. Capitolo scudetto: situazione praticamente invariata in vetta, con la Juve ancora favorita nelle scommesse tricolori, a 1,45 contro il 4,50 sul trionfo interista.