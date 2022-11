Molto è stato detto e scritto su quanto l', sebbene faccia un po' storcere il naso ai tifosi dellaappena "retrocessa", sia importante per la Vecchia Signora:alla fase finale della massima competizione europea,, qualsiasi essa sia, e che vale, come quelli incassati quest'anno.che a questo punto per la squadra di Max Allegri si fa interessantissimo e che, rimanendo in Champions League, sarebbe stato indubbiamente meno alla portata:Ma andiamo con ordine.Il, cifra che quest'anno va a lievitare leggermente e che. Tutto questo senza contare gli incassi, che sul palcoscenico mediano d'Europa saranno inevitabilmente inferiori, anche se non da trascurare.E che accesso: perchéil quarto, terzo, magari secondo posto sono ancora obiettivi da perseguire covando sogni di rimonta (-5 dall'Atalanta che appunto occupa il secondo posto), ma il primo del. Quindi,e guadagnarsi la prima fascia. Ma: in un ipotetico scenario in cui il Napoli continua a dominare la Serie A e la Juve punta tutto sull'Europa League e la vince,. Questo significherebbe