Strana, la vita. Maurizio Sarri ha inseguito per una carriera intera lo scudetto da allenatore e una volta raggiunto l'obiettivo il suo futuro è comunque in dubbio. Non fa caso, o almeno così dice, alle critiche che arrivano da fuori, perché lui non legge siti e giornali. Ma non è certo colpa della pressione mediatica se arrivati agli sgoccioli della stagione la sua conferma per un altro anno è tutt'altro che scontata.e non dovrebbe mai essere trattato come evento ordinario". Parole che fanno il paio con quelle che Max Allegri ha ripetuto come un mantra nel suo quinquennio juventino.