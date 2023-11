Il campionato ha emesso, nella dodicesima giornata, verdetti che danno una definitiva identità alla classifica di questi ultimi tre mesi. L'Inter, che tutti davano protagonista di una classifica di superbo spessore, sta confermando la sua leadership con una certa disinvoltura.. A questo proposito, se l'Inter mette in vetrina, giocate quasi sempre frutto di dinamiche e schemi collaudati, c'è chi deve fare di necessità virtù per contenere il progredire costante nerazzurro.Ovviamente mi riferisco alla Juventus di Allegri, il quale ha evocato a se stesso il mantra “. Del resto, con gli uomini che si ritrova (persi Di Maria e Pogba) l'allenatore livornese deve operare strategie di basso profilo estetico ma di alta qualità relativa ai punteggi acquisiti. Lo fece a Bergamo, a Firenze, ed anche ieri, contro un indomito Cagliari, la Juve ha faticato più del dovuto per vincere la resistenza degli isolani. Immaginate che (almeno per il momento) potendo far uso solo di punte spuntate, i bianconeri si affidano al redivivo Rugani, ottimo sostituto dell'infortunato Danilo, e al sempre temibile Bremer, proiettato in cerca di gloria nelle aree avversarie.In ogni caso la Juve tiene il passo della capolista e, non avendo impegni europei, che potrebbero fiaccare le risorse della squadra di Allegri, sarà importante, se non decisivo, il prossimo derby d'Italia in programma a Torino il 26 Novembre dopo la sosta per gli impegni (questi sicuramente decisivi) della Nazionale di Spalletti.. Insomma il tricolore potrebbe tingersi di decorazioni nerazzurre o bianconere, perché sembra improbabile che Milan, Napoli e Atalanta rimettano a posto i cocci per risalire posizioni che sembravano già prenotate proprio da queste tre contendenti appena citate.Il Milan che si fa rimontare a Lecce, l'Atalanta che evita la sconfitta ad Udine all'ultimo istante e il Napoli che sprofonda al 90esimo al Maradona contro l'Empoli, fanno pensare a formazioni, se non in disarmo, sicuramente in chiara difficoltà. Ecco, anche l'Empoli, una squadra che vince partite impensabili, ma non convince. Le vittorie ottenute a Firenze e l'ultima di Napoli, non erano certo in preventivo.Basta guardare le prossime 4 gare: prima a Bergamo, poi a Madrid con il Real, ed ancora a Napoli con l'Inter, per finire a Torino contro la Juve. Per il tecnico che dovrà riprendere l'eredità di Garcia, sarà metaforicamente “inferno”.E concludo con un accenno alla Nazionale che deve affrontare prima la Macedonia del Nord (una sorta di nostra bestia nera) e poi, in campo neutro a Leverkusen, l'Ucraina., indegnamente perso in casa con i macedoni del nord. Pensavo che Jorghinho appartenesse al passato da dimenticare. Invece ecco l'ineluttabile. Spalletti pensa di arricchire il piatto azzurro con un pizzico di retrò manciniano. Lo rispolvera dalla soffitta e ce lo ripropone. Quasi un presagio lugubre (speriamo di no) che dovremo combattere con taumaturgici effetti.