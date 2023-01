Lo slogan, coniato dal presidentissimo bianconero Giampiero, è sempre di moda sul pianeta. E da stasera lo sarà ancora di più, se possibile, con la nuova dirigenza, per la prima volta in tribuna a Torino, ad assisterePer la società bianconera, che ha in bacheca più scudetti di tutti, la Coppa Italia non è certamente l’obiettivo più affascinante, eppure mai come in questo momento la gara contro la neopromossa squadra brianzola diventa importante.Staccata in campionato di dieci punti dal Napoli,Più facile anche perché sono già stati eliminati il Napoli primo in campionato il Milan campione d’Italia.concluso senza nemmeno un trofeo. Finire un’altra stagione a “zero titoli”, con la “o” e non come la “u” come disse la prima volta Mourinho, anche se poi è stato ripetuto e riscritto così da tutti,soprattutto perché nemmeno il predecessore di Allegri, il campione del mondo Pirlo, vinse lo scudetto ma almeno se ne andò dopo aver conquistato due trofei: la coppa Italia e la Supercoppa italiana.sulla panchina dell’Inter, malgrado avesse perso la volata scudetto, ben più importante, con il Milan.proprio perché non avendo vinto la coppa Italia contro l’Inter, non ha potuto sfidare ieri sera il Milan in Supercoppa.dove agli ottavi troverà il non irresistibile Nantes. A parte il beneagurante precedente del 1996, quando Vialli e compagni eliminarono la stessa squadra francese e poi vinsero la Champions League, l’ultima per i bianconeri, l’Europa League è una coppa teoricamente più raggiungibile della Champions eDa quando questa coppa ha sostituito la vecchia Coppa Uefa, nessuna squadra italiana, infatti, l’ha mai conquistata e addirittura per trovare un nostro successo in quella coppa bisogna tornare all’altro secolo, quando il Parma dei futuri juventini Buffon e Cannavaro trionfò nel 1999 a Mosca contro l’Olympique Marsiglia.in Italia e dell’Uefa in Europa, la Juventus della nuova gestione che ha chiuso l’era Agnelli,. Sarebbe il modo migliore per gettare le basi per il futuro, in questo casoLa strada è ancora lunga, ma già stasera avremo una prima risposta. Perché vincere non è importante, è l’unica cosa che conta. Lo diceva Boniperti e lo pensa anche Allegri, senza fare distinzioni tra una sfida da tre punti in campionato e un semplice ottavo di coppa Italia, per di più contro una neopromossa.