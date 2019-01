Aaron Ramsey è pronto ad abbracciare il mondo Juve: secondo la Gazzetta dello Sport oggi ci sarà il primo contatto con il suo nuovo club. Il centrocampista gallese dell'Arsenal, in scadenza di contratto e pronto a trasferirsi a TorinO a partire da giugno, anche se la Vecchia Signora sta premendo con i Gunners per averlo subito, svolgerà con tutta probabilità subito le visite mediche di rito che precedono la firma sul contratto.



I DETTAGLI - Ramsey dovrebbe infatti essere raggiunto a Londra da una delegazione del club bianconero per sottoporsi in un luogo top secret alle visite mediche, senza bisogno di volare in Italia: contratto per le prossime 5 stagioni, con uno stipendio di 6,5 milioni di euro all’anno più 500 mila euro di bonus al raggiungimento del 50% delle presenze e 1.5 milioni se arriverà al 70% delle gare giocate, mentre per il procuratore ci saranno 9 milioni di commissioni.