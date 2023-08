Prima giornata da giocatore della Juventus per Facundo Gonzalez. Il difensore centrale classe 2003 è arrivato al JMedical per svolgere le visite mediche prima della firma del contratto che lo legherà alla Juve fino al 2028. Questi i dettagli economici dell'affare: al Valencia un indennizzo da 350-400mila euro per cominciare, cui sommare diversi bonus che potranno portare la cifra a un massimo di 3 milioni di euro negli anni, più una percentuale sulla futura rivendita massima del 20%. Per il ragazzo un contratto di cinque anni che partirà da 600 mila euro a stagione con un progetto di crescita che passa subito dalla Serie A e non dalla Next Gen. Andrà via in prestito: su di lui ci sono la Salernitana, la squadra attualmente in pole position, Hellas Verona e Monza.