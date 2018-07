Come riportato in esclusiva da Calciomercato.com la Juventus ha chiuso l'acquisto di Christian Makoun da0l Zamora FC. Makoun, classe 2000, è uno dei centrocampisti più promettenti del panorama calcistico mondiale tanto da essere stato rinominato il 'nuovo Essien'. Come riporta Sky Sport Makoun ha effettuato in mattinata le visite mediche al J Medical e in queste ore firmerà il suo contratto con i bianconeri. L'avventura di Makoun alla Juve è iniziata oggi