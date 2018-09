Le strategie seguono il passo con i tempi e la Juve anche in questa stagione ha aggiustato il tiro per continuare a crescere.: un solo responsabile sportivo, Massimiliano Scaglia si occuperà sia delle squadre comprese dall'Under 17 all'Under 14 che della Scuola Calcio dopo anni di gestioni di Andrea Milani, mentre Federico Cherubini rimane il punto di riferimento per Primavera e Under 23.