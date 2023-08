2 Maggio 1982: la Juventus vince a Udine 5-1, un successo decisivo sulla strada dello scudetto della seconda stella, vinto in volata sulla Fiorentina con il rigore di Brady all'ultima a Catanzaro. Nella goleada di Udine va a segno anche del compianto Paolo Rossi, in campo e in gol per la prima volta dopo i due anni di squalifica. Partirà da quel gol la rinascita di Pablito, poi grande protagonista a luglio ai Mondiali di Spagna e nei successivi tre anni di vittorie con la Juve.



22 agosto 2021: la Juventus pareggia a Udine 2-2, subendo la rimonta dei padroni di casa dopo l'uno-due iniziale firmato da Dybala e Cuadrado. Nel finale di gara entra in campo Cristiano Ronaldo, lasciato inizialmente in panchina da Allegri. Al 95' il portoghese segna quello che sarebbe il gol della vittoria ed esulta togliendosi la maglia, ma la rete viene annullata dal Var per un fuorigioco millimetrico. Quella sarebbe stata l'ultima partita alla Juve di CR7, trasferitosi di lì a pochi giorni al Manchester United.



E DUSAN? - Udine quindi come crocevia, in due direzioni opposte, per due grandi protagonisti della storia bianconera. E Udine, oggi, potrebbe rappresentare un crocevia importante per un altro attaccante della Vecchia Signora, l'attuale numero 9, ovvero Dusan Vlahovic. Reduce da una stagione difficile e di fatto messo sul mercato dalla Juve, il serbo è ancora a Torino soprattutto perché non sono ancora arrivate offerte pari alla richiesta fatta da Giuntoli. Una fase di stallo che, finora, ha bloccato l'operazione pensata dalla Juve, vale a dire l'uscita di Vlahovic e l'arrivo di Lukaku. Durante le amichevoli estive, Vlahovic ha esultato mostrando il numero di maglia e il nome, quasi a voler dire "io sto qui". Che sapore avrebbe un gol oggi? Quello della prosecuzione di un'avventura? O quello dell'addio?