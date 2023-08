La sua tempra balcanica, la sua determinazione e il suo essere un giocatore completo hanno fatto dil’oggetto del desiderio della, che per prima, nel gennaio del 2022 è riuscita a convincerlo a lasciare la Fiorentina. Il suo nome ridondava anche dalle parti di Madrid, con l’Atletico pronto a fare un’offerta, ma il richiamo della Continassa fu più forte. A distanza di ormai quasi due anni, quell’entusiasmo dovuto alla presenza in squadra di un simile predestinato si è visto a fasi alterne. Tanto da spingere la Juventus a pensare alla cessione- 21 gol e 5 assist in due anni per un talento come quello del serbo, per alcuni possono essere numeri mediocri. Tuttavia, se si prendono in considerazione i problemi fisici del ragazzo, la visione della situazione cambia drasticamente.. Resta quindi difficile giudicarne l’operato dopo solo una stagione in cui è stato a disposizione tutto l’anno per lo stesso club. Questione di numeri, quindi? Può essere, ma fino a un certo punto. Quel che è certo, è chee il calo di rendimento del ragazzo può aver spinto i vari club come il Bayern Monaco, ma anche il Psg a non fidarsi di un simile investimento e a muoversi su altri fronti.- Ormai è chiaro che le dinamiche di mercato possono riguardare chiunque, dal giocatore sul punto di andarsene, al titolare inamovibile e indiscusso.giocate dalla Juventus, aspetto che sembra riavvicinarlo alla permanenza,. Bayern Monaco e Chelsea i principali pretendenti, poi i bavaresi sono riusciti nell’affare Kane e gli inglesi sono rimasti gli unici alla finestra, soprattutto perché di mezzo c’è anche il nome di. Negli ultimi giorni, la sensazione è che(che quest’anno ha speso un miliardo di euro sul mercato)bianconera (30 milioni + Big Rom)