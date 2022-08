Un colpo da fenomeno di, un guizzo di: due centravanti, due gol.Fra il primo e il secondo gol c’è stata, a tratti vuota, tanto da lasciare lo Spezia in partita fino al 92', quando Milik ha segnato la sua prima rete bianconera.Quella di Gotti ci ha provato con orgoglio, ma senza la qualità necessaria per creare dei veri pericoli ai bianconeri.e questo è bastato ai bianconeri, in certi momenti fischiati dallo Stadium, per arrivare all’intervallo con un gol di vantaggio, il gol capolavoro di Dusan, identico, ma forse ancora più bello, a quello rifilato a Rui Patricio. Stessa punizione, più o meno nella stessa posizione, lo sguardo cattivo del serbo, l’interno collo sinistro che ha superato la barriera interamente in stacco e poi è calato giù, quasi all’incrocio, dove Dragowski per metterci le mani avrebbe avuto bisogno delle ali. Lo sapeva, o quanto meno lo immaginava, il portiere dello Spezia che Vlahovic gliel’avrebbe messa lì, negli anni comuni di Firenze si sfidavano di continuo sulle punizioni, e sapeva pure che non ci sarebbe mai arrivato.. Con un errore dietro l’altro, un atteggiamento morbido, una corsa pigra e un gioco involuto, ha tenuto in partita lo Spezia che Gotti aveva preparato per una lunga resistenza e che ora avrebbe dovuto cambiare registro.che era stato bravo a recuperare la palla per la punizione decisiva, causata poi da un intervento di Reca su Caudrado.. Paredes, arrivato in tribuna poco dopo l’inizio della gara, si sarà spaventato? Lo Spezia cercava con le sue armi di avvicinarsi a Szczesny, ma di pericoli seri non ne ha portati, così l’esordio in A di Gatti è trascorso con una certa serenità. Su un angolo, il portiere polacco è uscito male e caduto peggio: la caviglia si è piegata, fuori in barella e dentro Perin nel finale del primo tempo.Era così poco, così scadente, così prevedibile il gioco della Juve che Allegri ha fatto molto presto i cambi più attesi dai tifosi juventini. Dopo 9' del secondo tempo, dentro Di Maria (accolto da un boato) e Kostic al posto dei peggiori in campo, Cuadrado e Kean. La risposta di Gotti è stata una spinta in avanti, con Agudelo e Strelec per Kovalenko e Gyasi, uscito furibondo dal campo. La qualità individuale messa in mostra dalle due nuove ali della Juventus non ha però alzato laqualità collettiva.Lo Spezia ci ha provato con i suoi giovani, ma Perin non ha mai tremato. Ormai sbilanciata alla ricerca del pareggio, la squadra di Gotti ha lasciato spazio per l’ultimo guizzo della Juve: ual secondo dei minuti di recupero. Curiosità: Milik è ilin Serie A. Allegri voleva la vittoria ed è stato accontentato. Il resto (il gioco) gli interessa meno.: pt 9' Vlahovic; st 47 Milik.: st 47' Miretti.(4-2-3-1): Szczesny (43' pt Perin); Danilo, Gatti, Bremer (39' st Alex Sandro), De Sciglio; Locatelli, Rabiot; Cuadrado (10' st Di Maria), Miretti, Kean (10' st Kostic); Vlahovic (39' st Milik). A disp. Pinsoglio, Rugani, McKennie, Zakaria, Soulé, Fagioli. All. Allegri.(3-5-2): Dragowski; Hristov, Kiwior, Nikolaou; Holm, Kovalenko (15' st Agudelo), Bourabia, Bastoni (27' st Sala), Reca; Gyasi (15' st Strelec), Nzola. A disp. Zoet, Zovko, Beck, Ellertsson, Caldara, Sher, Sanca. All. Gotti.: Colombo di Como.: Nasca di Bari.: pt 11' Bastoni (S); st 28' Holm (S).