Come vi abbiamo scritto ieri sera,. Un passo l'hanno fatto i bianconeri, un passo l'hanno fatto i Blues. I due club non sono ancora abbastanza vicini da poter pensare che la doppia operazione si possa definire in dirittura d'arrivo. Nel dettaglio, riducendo il discorso alla quota da sommare al cartellino di Romelu Lukaku per accontentare la Juve sul fronte Dusan Vlahovic, ecco che, a riprova di come tutti stiano dimostrando di avere interesse a risolvere la questione nel minor tempo possibile., ben più deciso di quello avvenuto nelle scorse ore. Perché se il club bianconero ha un grande obiettivo – ed è Lukaku -, è il Chelsea ad avere un grande problema – ed è sempre Lukaku. Con la Juve che la metà dell'operazione riferita al suo acquisto l'ha conclusa da tempo: 40 milioni bonus inclusi, contratto triennale con ingaggio da 8 milioni netti più bonus per Big Rom. La partita ora si gioca sul tavolo Vlahovic, il tempo stringe ma si procede a piccoli passi. Però si procede. Mentre gli inserimenti di Bayern Monaco o del Real Madrid sembrano tentare più l'entourage del serbo che non convincere la Juve, nelle ultime settimane in contatto reale solo con il Chelsea.. L'attaccante belga, in trattativa con la Juve, è assente dalla numerazione: non avrà dunque un numero ufficiale con i Blues, un segnale forte che conferma come Pochettino possa e voglia fare a meno di lui.. L'ipotesi Chelsea piace ma non entusiasma Vlahovic, che mette i Blues dietro a Real Madrid e Bayern nella lista delle sue preferenze. E' per questo che le ultime indiscrezioni, riportate da Alfredo Pedullà, parlano di una. Sarà l'ultima partita di Vlahovic da giocatore della Juve nel suo stadio?