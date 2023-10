Cresce sempre più l'incertezza in casa Juventus sulle condizioni di Dusan Vlahovic in vista del derby in programma sabato pomeriggio contro il Torino. Il centravanti serbo è infatti ancora fermo ai box e anche oggi non si è allenato con il resto del gruppo (recuperato Kostic invece) per il già noto problema alla schiena che fin dalla gara contro il Lecce (subentrato solo nei minuti finali) lo sta condizionando.



HA ANCORA MALE - Vlahovic ha ancora male, la lombalgia lo sta condizionando e persiste il sentore di dolore che non gli consente di scendere in campo per allenarsi. Per questo motivo, a soli due giorni di distanza dal fischio d'inizio della gara contro il Torino, oggi la sua disponibilità è sempre più in bilico.



DECISIONE DOMANI - Deciderà Dusan, anche perché servirebbe un suo sforzo per dare eventualmente la disponibilità ad Allegri per scendere in campo. Sarà fondamentale il test che verrà effettuato nella mattinata di domani, prima della conferenza stampa che precederà la gara e che vedrà Allegri protagonista nel primo pomeriggio.