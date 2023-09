In questa fase della stagione è laa complicare i piani di. Un problema alla schiena, o per meglio dire un, che sta condizionando la sua preparazione, per quanto il suo avvio di campionato sia stato assolutamente incoraggiante come testimoniano le quattro reti segnate e l'intesa via via crescente con il nuovo gemello del gol Federico Chiesa.. Per gestire la lombalgia infattiall'interno delle settimane di lavoro alla Continassa. Anche questi ultimi giorni sono scivolati così, solo panchina e uno spezzone contro il Lecce per non forzare troppo durante l'unico turno infrasettimanale di questa parte di stagione, un paio di allenamenti differenziati e poi il rientro in gruppo.e guiderà l'attacco bianconero sempre al fianco di Chiesa, la rete da tre punti segnata da Milik contro il Lecce infatti ha confermato il ruolo di alternativa più che affidabile o anzi di riserva di lusso del polacco ma non è stata sufficiente per iniziare a ribaltare delle gerarchie che sono assolutamente consolidate.E la partita di domenica a Bergamo non sarà un appuntamento qualunque per il centravanti serbo, chee controverso. Hanno fatto il giro del mondo quei fischi e queglie partiti dagli spalti dello stadio atalantino, così come il balletto (per così dire) tra lo stesso Dusan e l'arbitro Doveri per evitare che l'esultanza del numero 9 bianconero potesse essere fraintesa e vissuta come una provocazione da parte di di un pubblico già evidentemente fuori giri oltre che fuori luogo. Ha recuperato in tempo quindi Vlahovic e a Bergamo ci sarà per giocare la sua partita, al centro del suo attacco per provare a conquistare un'altra vittoria che almeno a livello personale avrebbe un sapore particolare anche di rivincita. E non soltanto un peso specifico fondamentale per una classifica che per il momento sta continuando a sorridere alla Juve.