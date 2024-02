Juve-Vlahovic, la verità sul rinnovo: le cifre, la proposta del club e la volontà del giocatore

Redazione CM

Attaccante che segna non si cambia. E nessuno in questo 2024 ha segnato più di Dusan Vlahovic. Lo sa bene la Juve che ha esultato con e per il serbo 15 volte in questa Serie A, a fronte delle 23 partite dell'ex Fiorentina. Sono lontani insomma i tempi del tentativo di scambio con Romelu Lukaku, sono più vicini quelli della resa dei conti sul rinnovo di contratto.



LA SITUAZIONE - Urgenza non ce n'è, è chiaro. L'attuale accordo con Vlahovic scade al 30 giugno 2026 ma il contratto stipulato con l'attaccante ha una struttura particolare. La punta infatti ha un detto sì a uno stipendio a salire: è partito da 7,5 milioni (più bonus), attualmente ne prende sui 10 e a fine stagione arriverà fino a quasi 25 milioni lordi (12 netti). Un esborso parecchio elevato per il nuovo corso del club che dunque vuole rinnovare, magari di due anni, spalmando gli emolumenti per ammortizzare la spesa fatta per prenderlo un paio d'anni fa. La trattativa non è ancora entrata nel vivo e lo farà più avanti nel corso della stagione, quando saranno chiari obiettivi e scenari futuri. Le parti restano lontane nonostante i contatti con l'agente Ristic siano frequenti e non è da escludere che se ne possa riparlare in estate.



LE CIFRE - Alla Juventus, Vlahovic ci è arrivato a 22 anni nel gennaio 2022 per 80 milioni, bonus compresi, che sono andati nelle casse della Fiorentina. Il serbo ha a referto 38 reti in bianconero nelle 88 gare giocate con questa maglia.