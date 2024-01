Juve, Vlahovic: 'Non pensiamo all'Inter, ecco cosa è cambiato dall'anno scorso'

Al triplice fischio del match vinto a Lecce, il centravanti della Juve Dusan Vlahovic ha commentato così a Dazn:



Due doppiette consecutive non l'aveva fatto nemmeno Cristiano Ronaldo, come ti senti?

"Sono contento di aver aiutato la squadra, le due doppiette consecutive sono merito della squadra, senza di loro non ci sarei riuscito".



Ti abbiamo visto anche un po' nervoso all'inizio, com'è andata la partita?

"Io sono sempre calmo, sul campo vengono maggiormente fuori le emozioni. Oggi siamo riusciti a vincere contro un avversario tosto e su un campo difficile, erano reduci da 4 vittorie in casa. Siamo felici di non aver subito gol, dobbiamo continuare così".



Rispetto alla gara di andata con l'Inter, quanto vi sentite migliorati? C'è più consapevolezza in vista dello scontro diretto?

"Non pensiamo all'Inter, ci concentriamo sulla partita con l'Empoli, poi dopo ci penseremo. Andiamo partita per partita, per noi è fondamentale"



Hai già superato lo score personale dell'anno scorso, cosa è cambiato?

"Sto bene fisicamente, non ho cambiato nulla, sto prendendo cura del mio corpo con alimentazione, riposo e allenamento. Rispetto alla scorsa stagione non ho problemi e spero di continuare così".