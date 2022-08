Dusan Vlahovic, capocannoniere della Serie A dopo la doppietta contro il Sassuolo, ha parlato a Dazn:



"Ho lavorato tutta l'estate, non sono ancora al 100% perché ho avuto un problema non semplice da risolvere. Sto lavorando per tornare al massimo e portare la squadra a nuove vittorie. L'esultanza indicando gli occhi? Era per un mio amico".



DI MARIA - "E' una sensazione incredibile, un grandissimo piacere giocare con un campione così. Lo ringrazio per l'assist, spero di riceverne altri e di poter ricambiare presto. Si è meritato gli applausi, da parte di tutti".



KOSTIC - "Bello avere qualcuno con cui posso parlare nella mia lingua, ma qui c'è un bell'ambiente, penso sia fondamentale. Abbiamo vinto, ora andiamo avanti con calma ma consapevoli della nostra forza".