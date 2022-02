Domenica sera, al Gewiss Stadium, va in scena il secondo big match di giornata dove ci si gioca tantissimo in chiave Champions. La rinnovata Juventus, imbattuta nelle ultime 10 gare di campionato, fa visita a un’Atalanta con il fiato corto: ecco perché gli esperti vedono favoriti i bianconeri a 2,40 rispetto al 3,00 dei bergamaschi mentre il pareggio si sale fino a 3,30. Prima delle due vittorie messe in fila tra quello passato e l’andata a Torino, l’Atalanta ha dovuto attendere ben 20 anni prima di battere i bianconeri in campionato. Entrambe le gare sono terminate 1-0: lo stesso risultato esatto domenica pagherebbe 11 volte la posta mentre quello a favore degli uomini di Allegri è offerto a 9,75. Massima attenzione ai falli in area vista la propensione offensiva delle due formazioni: un rigore si gioca a 2,75. Assente Duvan Zapata, match-winner dell’andata, Gasperini si affida a Luis Muriel che vuole sfatare un tabù: in 16 gare giocate contro la Juventus il colombiano non ha mai segnato. La prima rete ai bianconeri è in quota a 3,00. Chi invece si è preso subito il palcoscenico è Dusan Vlahovic: il numero 7 di Allegri vuole portare sempre più in alto i suoi compagni e la prima doppietta in maglia Juventus è data a 10,50.