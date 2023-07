Il matrimonio tra la Juventus e Dusan Vlahovic potrebbe non essere finito. Secondo La Gazzetta dello Sport, data la difficoltà che Giuntoli sta riscontrando nel portare Romelu Lukaku a Torino, i bianconeri potrebbero anche pensare di tenersi il serbo per un altro anno per provare a vincere lo scudetto. La Juventus intende puntare anche su Chiesa.