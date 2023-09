Come riporta La Stampa, in occasione della sfida contro la Lazio era presente allo stadio Darko Ristic, agente di Dusan Vlahovic. Per il procuratore sono in agenda altri viaggi a Torino, per cominciare a intavolare la trattativa con la Juve per il rinnovo di Vlahovic. L'obiettivo di Giuntoli è legare i big a lungo al club bianconero, per programmare e allo stesso tempo ridurre i costi di gestione.