Dusan Vlahovic ha segnato cinque gol contro l’Atalanta in Serie A, solo contro Bologna e Lazio ha fatto meglio (sei marcature ad entrambe); in particolare, il classe 2000 ha segnato tre reti nelle sue ultime tre gare al Gewiss Stadium, incluso il gol del definitivo 2-0, al 98’, nell’ultimo incrocio tra la Dea e i bianconeri in campionato.



A raccontarlo è Opta, che sottolinea come l'attaccante serbo abbia un certo tipo di feeling con la Dea. Lo stesso non si può dire del rapporto tra Dusan e la tifoseria nerazzurra: nella passata stagione, oltre alla rete, dagli spalti del Gewiss è piovuto di tutto. E Vlahovic non la prese bene: il gol e l'esultanza sono negli occhi e nei ricordi di tutti.